  • Капелло сравнил Йылдыза с Дель Пьеро: «Харизма и креативность – их общие качества. У Алессандро не было такой скорости с мячом и без него»
14

Капелло сравнил Йылдыза с Дель Пьеро: «Харизма и креативность – их общие качества. У Алессандро не было такой скорости с мячом и без него»

Фабио Капелло сравнил Кенана Йылдыза с Алессандро Дель Пьеро.

Турецкий хавбек проводит в «Ювентусе» третий сезон. 20-летний игрок провел 4 матча в текущем сезоне и сделал 6 (2+4) результативных действий.

«В Кенане можно увидеть Дель Пьеро, даже если речь идет о другом времени и контексте.

У Алессандро были отличные характеристики, включая дриблинг, но у него не было скорости, как у Йылдыза, как с мячом, так и без него. Харизма – это их общее качество.

Дель Пьеро был очень талантлив. Йылдыз только начинает, но уже показывает, что у него достаточно таланта. Это позволяет ему выделяться как в клубе, так и в сборной.

Что касается креативности, они на равных, но надо сказать, что креативность должна подкрепляться мастерством. Мы все знаем, чего Дель Пьеро достиг. Йылдыз только начинает.

Не стоит недооценивать еще одну их общую черту: они оба могут бить с любой ноги. Владение обеими ногами – это дополнительная ценность.

«Ювентусу» следует радоваться, пока Йылдыз остается в Серии А. Когда экономическое давление со стороны Англии и Испании начнет усиливаться, будет трудно его удержать», – написал Фабио Капелло для Lа Gazzetta dello Sport.

«Ювентус» сыграл вничью с «Боруссией» (4:4), дважды забив после 90-й. У Влаховича дубль и ассист

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Football Italia
