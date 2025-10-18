Тренер «Краснодара» Оленин про 2:0 с «Динамо» Махачкала: «Могли забить еще, довольны победой. В 1-м тайме нужно было приспособиться к очень тяжелому полю»
Артур Оленин считает, что «Краснодар» мог забивать «Динамо» Махачкала больше.
Матч 12-го тура Мир РПЛ завершился победой действующего чемпиона со счетом 2:0.
«В первом тайме нужно было приспособиться к очень тяжелому полю. Было мало моментов у ворот соперника.
Во втором внесли коррективы по игре, поскольку не получалось делать то, что планировали. Потом забили второй мяч, а затем могли забить еще. Довольны, что победили», – сказал старший тренер «Краснодара».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
