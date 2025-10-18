У Батракова 10 голов в сезоне РПЛ, он лучший бомбардир лиги. Хавбек «Локо» забил ЦСКА

Алексей Батраков упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров Мир РПЛ.

Полузащитник «Локомотива » открыл счет в матче с ЦСКА в 12-м туре чемпионата России (1:0, первый тайм).

Теперь на счету 20-летнего футболиста 10 забитых мячей и 3 результативных паса в текущем розыгрыше турнира. Его ближайший преследователь, Мирлинд Даку из «Рубина», забил 8 голов.

