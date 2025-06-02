«Реал» возглавил таблицу коэффициентов УЕФА перед сезоном-2025/26. «Сити» – 2-й, «ПСЖ» – 5-й, «Челси» – 6-й, «Барселона» – 10-я, «МЮ» – 11-й, «Милан» – 19-й, «Ювентус» – 22-й
УЕФА обновил таблицу коэффициентов после завершения Лиги чемпионов.
Перед сезоном-2025/26 первую строчку занимает «Реал». Он набрал 143,5 балла по итогам последних пяти сезонов.
В топ-25 вошли:
1. «Реал» – 143,5.
2. «Манчестер Сити» – 137,75.
3. «Бавария» – 135,25.
4. «Ливерпуль» – 125,5.
5. «ПСЖ» – 118,5.
6. «Интер» – 116,25.
7. «Челси» – 109.
8. «Боруссия» Дортмунд – 106,75.
9. «Рома» – 104,5.
10. «Барселона» – 103,25.
11. «Манчестер Юнайтед» – 102,5.
12. «Арсенал» – 98.
13. «Байер» – 95,25.
14. «Атлетико» – 93,5.
15. «Бенфика» – 87,75.
16. «Аталанта» – 82.
17. «Вильярреал» – 82.
18. «Порту» – 79,75.
19. «Милан» – 78.
20. «Лейпциг» – 78.
21. «Лацио» – 76.
22. «Ювентус» – 74,25.
23. «Айнтрахт» – 74.
24. «Брюгге» – 71,75.
25. «Рейнджерс» – 71,25.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
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