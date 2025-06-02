«Реал» возглавил таблицу коэффициентов УЕФА перед сезоном-2025/26. «Сити» – 2-й, «ПСЖ» – 5-й, «Челси» – 6-й, «Барселона» – 10-я, «МЮ» – 11-й, «Милан» – 19-й, «Ювентус» – 22-й

УЕФА обновил таблицу коэффициентов после завершения Лиги чемпионов.

Перед сезоном-2025/26 первую строчку занимает «Реал ». Он набрал 143,5 балла по итогам последних пяти сезонов.

В топ-25 вошли:

1. «Реал» – 143,5.

2. «Манчестер Сити » – 137,75.

3. «Бавария » – 135,25.

4. «Ливерпуль » – 125,5.

5. «ПСЖ» – 118,5.

6. «Интер» – 116,25.

7. «Челси » – 109.

8. «Боруссия» Дортмунд – 106,75.

9. «Рома» – 104,5.

10. «Барселона» – 103,25.

11. «Манчестер Юнайтед» – 102,5.

12. «Арсенал» – 98.

13. «Байер» – 95,25.

14. «Атлетико» – 93,5.

15. «Бенфика» – 87,75.

16. «Аталанта» – 82.

17. «Вильярреал» – 82.

18. «Порту» – 79,75.

19. «Милан» – 78.

20. «Лейпциг» – 78.

21. «Лацио» – 76.

22. «Ювентус» – 74,25.

23. «Айнтрахт» – 74.

24. «Брюгге» – 71,75.

25. «Рейнджерс» – 71,25.