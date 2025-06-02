  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал» возглавил таблицу коэффициентов УЕФА перед сезоном-2025/26. «Сити» – 2-й, «ПСЖ» – 5-й, «Челси» – 6-й, «Барселона» – 10-я, «МЮ» – 11-й, «Милан» – 19-й, «Ювентус» – 22-й
103

«Реал» возглавил таблицу коэффициентов УЕФА перед сезоном-2025/26. «Сити» – 2-й, «ПСЖ» – 5-й, «Челси» – 6-й, «Барселона» – 10-я, «МЮ» – 11-й, «Милан» – 19-й, «Ювентус» – 22-й

УЕФА обновил таблицу коэффициентов после завершения Лиги чемпионов.

Перед сезоном-2025/26 первую строчку занимает «Реал». Он набрал 143,5 балла по итогам последних пяти сезонов.

В топ-25 вошли:

1. «Реал» – 143,5.

2. «Манчестер Сити» – 137,75.

3. «Бавария» – 135,25.

4. «Ливерпуль» – 125,5.

5. «ПСЖ» – 118,5.

6. «Интер» – 116,25.

7. «Челси» – 109.

8. «Боруссия» Дортмунд – 106,75.

9. «Рома» – 104,5.

10. «Барселона» – 103,25.

11. «Манчестер Юнайтед» – 102,5.

12. «Арсенал» – 98.

13. «Байер» – 95,25.

14. «Атлетико» – 93,5.

15. «Бенфика» – 87,75.

16. «Аталанта» – 82.

17. «Вильярреал» – 82.

18. «Порту» – 79,75.

19. «Милан» – 78.

20. «Лейпциг» – 78.

21. «Лацио» – 76.

22. «Ювентус» – 74,25.

23. «Айнтрахт» – 74.

24. «Брюгге» – 71,75.

25. «Рейнджерс» – 71,25.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
рейтинги
logoБрюгге
logoБайер
logoУЕФА
logoЛацио
logoБенфика
logoМилан
logoсерия А Италия
logoРеал Мадрид
logoпремьер-лига Англия
logoВильярреал
logoПорту
logoБоруссия Дортмунд
logoИнтер
logoМанчестер Юнайтед
logoБарселона
logoРБ Лейпциг
logoРейнджерс
logoАйнтрахт Франкфурт
logoМанчестер Сити
logoАтлетико
logoПСЖ
logoЛа Лига
logoЛиверпуль
logoРома
logoлига 1 Франция
logoАрсенал
logoЧелси
logoАталанта
logoвысшая лига Португалия
logoБавария
logoвысшая лига Бельгия
logoвысшая лига Шотландия
logoбундеслига Германия
logoЮвентус
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛига конференций УЕФА
logoЛига Европы УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Мастантуоно хочет перейти в «Реал», а не в «ПСЖ». У 17-летнего вингера «Ривер Плейт» 7+4 в 19 матчах сезона (The Athletic)
713 минут назад
Александр Мостовой: «Готов войти в штаб Семака, так же, как и в «Спартак» или «Динамо». Мои слова – намеки, но никто не соглашается. Не для того 25 лет играл, чтобы что-то специально делать»
1816 минут назад
Канисарес о «Золотом мяче»: «Борьба должна идти между Витиньей и Хакими. Ямалю не хватает статистики, он не играл в финале ЛЧ»
3228 минут назад
Защитник «ПСЖ» Пачо посвятил победу в ЛЧ матери, умершей в день его дебюта в лиге Эквадора: «Мама всегда мне помогает. Вся моя сила – благодаря ей и моей семье»
132 минуты назад
В «Барсе» ожидают, что наказание от УЕФА по делу о некорректном отражении прибыли не будет серьезнее небольшого денежного штрафа
238 минут назад
Лига наций. 1/2 финала. Германия примет Португалию, Испания сыграет с Францией в четверг
4442 минуты назад
Суд по делу Пакета завершен, решение вынесут через 4-8 недель. Игроку «Вест Хэма» грозит пожизненный бан за преднамеренное получение карточек
650 минут назад
Нагельсманн о Роналду: «Все еще очень опасен, несмотря на возраст, силен у ворот и в воздухе. Германии нужно быть начеку»
659 минут назад
«Сафонов может вытеснить Доннарумму. Главное – воспользоваться шансом, когда он появится». Трезеге о вратарях «ПСЖ»
12сегодня, 12:13
Ливай из «Спартака» – самый подешевевший игрок РПЛ, цена упала на 3 млн евро. Вендел, Кордоба, Барриос и Тикнизян потеряли по 2 млн (Transfermarkt)
13сегодня, 11:51
Ко всем новостям
Последние новости
Антони интересен «Ювентусу». Вингер «МЮ» вряд ли вернется в «Бетис» и ищет новый клуб (UOL)
210 минут назад
Глава «ПСЖ» о Лиге 1: «Вся семья французского футбола работала ради триумфа в ЛЧ. Горжусь, когда «Лилль» обыгрывает «Реал», «Монако» – «Барселону»
331 минуту назад
Глебов о Личке: «Как тренера до конца я Марцела не понял. Он хороший человек, порядочный, и глобально приятно было с ним общаться»
350 минут назад
Кэррик и Вудгейт уволены из «Мидлсбро». Майкл возглавлял команду с 2022 года
451 минуту назад
Каррера – в шорт-листе кандидатов на пост тренера «Пари НН» («СЭ»)
10сегодня, 12:10
Сафонов о возможном уходе из «ПСЖ» из-за трансфера Забарного: «СМИ верить нельзя. Только той информации, которая идет от клуба»
9сегодня, 12:06
Президент «Комо»: «Фабрегас не покинет клуб. В ближайшие сезоны наш проект будет вращаться вокруг него»
8сегодня, 11:58
Агент Батракова о продлении контракта с «Локо»: «По всем ключевым вопросам мы почти договорились. Предлагаю набраться терпения и еще немного подождать»
1сегодня, 11:56
«Балтика» бесплатно подписала защитника «Ференцвароша» Чивича. Контракт – на 3 года
7сегодня, 11:42Фото
Германия – Португалия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
4сегодня, 11:26