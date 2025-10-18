«Ноттингем Форест» ведет переговоры с Манчини о назначении главным тренером
Роберто Манчини может возглавить «Ноттингем Форест».
Сегодня английский клуб объявил об увольнении Энджа Постекоглу с поста главного тренера. Под его руководством «лесники» провели 8 матчей и не одержали ни одной победы.
«Форест» контактирует с бывшим тренером «Зенита» и сборной Италии по поводу работы в клубе, сообщает The Athletic. С 2023 по 2024 год Манчини возглавлял национальную команду Саудовской Аравии, выиграв 7 из 18 матчей.
Роберто уже работал в Англии с 2009 по 2013 год – в «Манчестер Сити».
«Ноттингем Форест» в данный момент занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ с 5 очками после 8 туров.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
