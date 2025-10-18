Абаскаль о «Спартаке» после 1:1 с «Ростовом»: «Команда с характером. Красно‑белые будут подниматься в таблице по ходу сезона»

Гильермо Абаскаль отметил характер «Спартака».

Команда Деяна Станковича сыграла вничью с «Ростовом » (1:1) в 12-м туре Мир РПЛ . Москвичи играли в меньшинстве с 26-й минуты после удаления Александра Джику. На 85-й Эсекиэль Барко сравнял счет.

«Спартак» – команда с характером. Красно‑белые будут подниматься в таблице по ходу сезона», – сказал бывший главный тренер «Спартака ».