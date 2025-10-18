  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Абаскаль о «Спартаке» после 1:1 с «Ростовом»: «Команда с характером. Красно‑белые будут подниматься в таблице по ходу сезона»
9

Абаскаль о «Спартаке» после 1:1 с «Ростовом»: «Команда с характером. Красно‑белые будут подниматься в таблице по ходу сезона»

Гильермо Абаскаль отметил характер «Спартака».

Команда Деяна Станковича сыграла вничью с «Ростовом» (1:1) в 12-м туре Мир РПЛ. Москвичи играли в меньшинстве с 26-й минуты после удаления Александра Джику. На 85-й Эсекиэль Барко сравнял счет.

«Спартак» – команда с характером. Красно‑белые будут подниматься в таблице по ходу сезона», – сказал бывший главный тренер «Спартака». 

«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?641 голос
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДеян Станкович
logoГильермо Абаскаль
logoМатч ТВ
logoРостов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Тарханов: «Иностранные тренеры должны учить русский. Даже Гвардиоле в «Баварии» дали три месяца выучить немецкий. Я в Болгарии сказал, чтобы русский учили – у меня возраст»
12сегодня, 16:48
Александр Мостовой: «Спартак» как всегда – нет стабильности. Так чемпионом точно не стать. Как «Ростов» не выиграл сегодня?»
8сегодня, 16:41
Сакич про результаты «Спартака»: «В прошлом сезоне начало тоже было не лучшим, а после набрали ход, стали показывать хороший футбол. Сейчас мы боремся, сегодня показали характер»
10сегодня, 16:30
Главные новости
У Дьокереша 9 матчей нет голевых действий в «Арсенале» и Швеции – больше месяца
12 минуты назад
«Бавария» лидирует в Бундеслиге с 21 очком после 7 туров. «Лейпциг» – 2-й, «Штутгарт» – 3-й, «Боруссия» – 4-я
3 минуты назад
У «Арсенала» 7 побед и ничья с «Сити» осенью. Команда Артеты не пропустила в 6 из 8 матчей и лидирует в АПЛ
3 минуты назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» победил «Фулхэм», «Ман Сити» обыграл «Эвертон», «Челси» разгромил «Ноттингем», «Ливерпуль» сыграет с «МЮ» в воскресенье
2274 минуты назад
«Бавария» выиграла все 11 матчей в сезоне с общим счетом 40:9
106 минут назад
У Бабича разрыв крестообразной связки. Защитник «Спартака» перенесет операцию
189 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «Боруссию» Дортмунд, «Байер» и «Майнц» сыграли 4:3
11сегодня, 16:30Live
«Бавария» одолела «Боруссию» Дортмунд – 2:1. Забили Кейн, Олисе и Брандт
5411 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» одолела «Жирону», «Атлетико» против «Осасуны», «Реал» сыграет с «Хетафе» в воскресенье
3011 минут назад
Кейн забил 400-й гол на клубном уровне. У Харри 104 мяча за «Баварию» с 2023-го
621 минуту назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Арсенал» обыграл «Фулхэм» благодаря голу Троссарда – 1:0
92 минуты назад
Олисе забил «Боруссии» после неудачного выноса Беллингема. Англичанин замешкался во вратарской и попал в вингера «Баварии», мяч влетел в ворота
28 минут назадФото
У Антони первый гол в сезоне Ла Лиги – вингер «Бетиса» забил «Вильярреалу»
522 минуты назад
«Атлетико» – «Осасуна». Альварес, Гризманн и Будимир играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
30 минут назад
«Ноттингем» связался с Дайчем насчет работы главным тренером
431 минуту назад
«Орел» забил «Строгино» после комбинации с пасом пяткой. Команда победила со счетом 5:0
34 минуты назадВидео
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду играет с «Аль-Фатехом», «Аль-Хилаль» Малкома забил 5 голов «Аль-Иттифаку» Вейналдума
235 минут назадLive
«Рома» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
237 минут назад
«Наполи» проиграл «Торино» на выезде – 0:1. Гол Ланга на 93-й минуте отменили
938 минут назад
Де Лигт с детства был фанатом Роналду и «МЮ»: «Я смотрел финалы ЛЧ и видел там их. Криштиану тогда стал Криштиану. Возможно, это судьба привела меня в «Юнайтед», играть тут – мечта каждого»
138 минут назад