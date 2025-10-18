Ледяхов про Луиса Гарсию в «Спартаке»: «В шоке, что эта фамилия вообще обсуждается. Он не работал в таких клубах. Нужно иметь уважение к себе и к чемпионату. Что за глупости?»
Игоря Ледяхова возмущает возможность назначения Луиса Гарсии в «Спартак».
Ранее сообщалось, что московский клуб согласовал контракт с испанским специалистом на случай его назначения главным тренером.
«Луис Гарсия не работал в таких командах, как «Спартак». У меня слов нет, если его кандидатура действительно рассматривается вместо Станковича. Я в небольшом шоке, что эта фамилия вообще обсуждается. Нужно иметь немножко самоуважения к себе и к своему чемпионату.
Этот человек работал в первой лиге Китая, тренировал команды, борющиеся за выживание. Их названий даже никто не знает. А его кандидатура рассматривается в такой большой клуб, как «Спартак». Что за глупости?» – сказал бывший полузащитник красно-белых Ледяхов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
