«Кристалл-МЭЗТ» получил надувной кубок за победу в Третьей лиге. Команда отпраздновала это вместе с фанатами

«Кристалл-МЭЗТ» получил необычный трофей за победу в Третьей лиге.

Клуб из Борисоглебска обыграл лискинский «Локомотив» со счетом 2:0 и стал чемпионом первенства СФФ «Центр» Третьей лиги. После матча футболистам и тренерам вручили надувной кубок – команда отпраздновала победу вместе с фанатами прямо на поле.