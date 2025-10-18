«Кристалл-МЭЗТ» получил надувной кубок за победу в Третьей лиге. Команда отпраздновала это вместе с фанатами
«Кристалл-МЭЗТ» получил необычный трофей за победу в Третьей лиге.
Клуб из Борисоглебска обыграл лискинский «Локомотив» со счетом 2:0 и стал чемпионом первенства СФФ «Центр» Третьей лиги. После матча футболистам и тренерам вручили надувной кубок – команда отпраздновала победу вместе с фанатами прямо на поле.
