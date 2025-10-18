  • Спортс
  • Гвардиола о дубле Холанда «Эвертону»: «Разочарован, что он не забил 4 или 5. А если серьезно, я доволен, но «Ман Сити» нельзя полагаться только на Эрлинга, вингеры тоже должны забивать»
10

Гвардиола о дубле Холанда «Эвертону»: «Разочарован, что он не забил 4 или 5. А если серьезно, я доволен, но «Ман Сити» нельзя полагаться только на Эрлинга, вингеры тоже должны забивать»

Пеп Гвардиола похвалил Эрлинга Холанда за дубль «Эвертону» (2:0).

«Типичный первый тайм после паузы на матчи сборных. Нам не удавалось контролировать подбор, было непросто. «Эвертон» и Дэвид Мойес выполняют невероятную работу. Качество на уровне, у них есть длинные передачи и опытные защитники. Когда мы нашли к ним подход, то заиграли лучше.

Разочарован, что Холанд не забил четыре или пять. А если серьезно, я действительно доволен, но мы не можем полагаться только на него, нам нужны другие игроки. Вингеры, атакующие полузащитники. Им нужно сделать шаг вперед и начать забивать голы. Мы организуем игру так, чтобы обеспечивать Эрлинга передачами и качественной поддержкой, но другие должны включаться.

У нас были явные голевые моменты, и нужно было ими воспользоваться. На этом уровне игроки должны требовать от себя большего. Моменты у Савиньо, Жереми [Доку], Тиджани [Рейндерса] – им нужно забивать, иначе мы не сможем делать то, что хотим.

Мы стали лучше доставлять мяч вперед, и сейчас Эрлинг – наш ключевой футболист», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
