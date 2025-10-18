У Кейна 22 (19+3) очка в 11 матчах за «Баварию» в этом сезоне. Форвард забил «Боруссии»

Харри Кейн совершает в среднем 2 результативных действия за матч в этом сезоне.

Нападающий «Баварии» открыл счет в матче с дортмундской «Боруссией» в 7-м туре Бундеслиги (1:0, первый тайм).

Теперь на счету футболиста 19 забитых мячей и 3 результативных паса в 11 матчах текущего сезона за мюнхенский клуб.

Подробную статистику 32-летнего игрока можно найти здесь .