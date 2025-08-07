Ямаль, Дуэ, Хейсен, Кубарси, Йылдыз, Невеш, Эстевао, Льюис-Скелли номинированы на приз лучшему молодому игроку мира от France Football

Названы претенденты на приз лучшему молодому игроку года.

Журнал France Football опубликовал список номинантов на «Копа Трофи». Награда вручается лучшему молодому футболисту, не достигшему 21 года.

На приз претендуют Пау Кубарси («Барселона»), Айюб Буадди («Лилль »), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Эстевао («Челси » / «Палмейрас »), Дин Хейсен («Реал » / «Борнмут»), Майлз Льюис-Скелли («Арсенал »), Родриго Мора («Порту»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Ламин Ямаль («Барселона») и Кенан Йылдыз («Ювентус»).

Имя победителя будет объявлено на церемонии вручении «Золотого мяча» 22 сентября.

Действующим обладателем награды является Ламин Ямаль.