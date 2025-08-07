  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ямаль, Дуэ, Хейсен, Кубарси, Йылдыз, Невеш, Эстевао, Льюис-Скелли номинированы на приз лучшему молодому игроку мира от France Football
29

Ямаль, Дуэ, Хейсен, Кубарси, Йылдыз, Невеш, Эстевао, Льюис-Скелли номинированы на приз лучшему молодому игроку мира от France Football

Названы претенденты на приз лучшему молодому игроку года.

Журнал France Football опубликовал список номинантов на «Копа Трофи». Награда вручается лучшему молодому футболисту, не достигшему 21 года. 

На приз претендуют Пау Кубарси («Барселона»), Айюб БуаддиЛилль»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), ЭстеваоЧелси» / «Палмейрас»), Дин ХейсенРеал» / «Борнмут»), Майлз Льюис-Скелли («Арсенал»), Родриго Мора («Порту»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Ламин Ямаль («Барселона») и Кенан Йылдыз («Ювентус»). 

Имя победителя будет объявлено на церемонии вручении «Золотого мяча» 22 сентября. 

Действующим обладателем награды является Ламин Ямаль. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: France Football
