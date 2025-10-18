  • Спортс
  Флик про 2:1 с «Жироной»: «Фантастический матч. «Барселона» создала много моментов, но и соперник тоже немало. Мое поведение после гола было связано с напряжением, футбол – это эмоции»
26

Флик про 2:1 с «Жироной»: «Фантастический матч. «Барселона» создала много моментов, но и соперник тоже немало. Мое поведение после гола было связано с напряжением, футбол – это эмоции»

Ханс-Дитер Флик доволен победой над «Жироной» (2:1) благодаря голу в конце игры.

«Это был фантастический матч. Очень важно для будущего посмотреть, как мы взяли эти три очка. Эта победа дает нам уверенность, и я очень рад за команду.

Мы создали много моментов, но, если честно, «Жирона» в первом тайме тоже создала немало.

Следующие матчи очень важны для нас, и нам нужен свежий Педри – он крайне важен для команды. Нужно грамотно дозировать игровое время таких футболистов,  и Ламина Ямаля это тоже касается.

Я очень рад за Араухо. Его отношение к делу – вот что он дает нашему клубу, нашей команде. Он может играть впереди в определенные моменты. Перед выходом я спросил, сможет ли он там сыграть, и он сказал, что да.

Футбол – это эмоции. Для меня второй гол стал потрясающим моментом, мои действия не были нацелены на кого-либо или что-либо. Это просто из-за напряжения», – сказал главный тренер «Барселоны».

Флика удалили за недовольство Мансано в конце матча с «Жироной» – тренер «Барсы» пропустит класико. Вскоре немец несколько раз ударил ладонью по руке после гола Араухо на 93-й

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
