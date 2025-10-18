  • Спортс
  • Александр Мостовой: «Спартак» как всегда – нет стабильности. Так чемпионом точно не стать. Как «Ростов» не выиграл сегодня?»
Александр Мостовой: «Спартак» как всегда – нет стабильности. Так чемпионом точно не стать. Как «Ростов» не выиграл сегодня?»

Александр Мостовой посетил игру «Спартака» с «Ростовом» (1:1) в Мир РПЛ.

«Был на этой игре, мне понравился матч. Но у меня вопрос: как «Ростов» не выиграл сегодня? Ведь они большую часть матча играли в большинстве, такие матчи нужно забирать. Удаление заслуженное, по нему вопросов быть не может.

«Спартак»? Ну, они как всегда – нет стабильности. Так чемпионом точно не стать», – сказал бывший полузащитник красно-белых.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Джику
logoАлександр Мостовой
Комментарии
