Александр Мостовой: «Спартак» как всегда – нет стабильности. Так чемпионом точно не стать. Как «Ростов» не выиграл сегодня?»
Александр Мостовой посетил игру «Спартака» с «Ростовом» (1:1) в Мир РПЛ.
«Был на этой игре, мне понравился матч. Но у меня вопрос: как «Ростов» не выиграл сегодня? Ведь они большую часть матча играли в большинстве, такие матчи нужно забирать. Удаление заслуженное, по нему вопросов быть не может.
«Спартак»? Ну, они как всегда – нет стабильности. Так чемпионом точно не стать», – сказал бывший полузащитник красно-белых.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
