Александр Мостовой: «Спартак» как всегда – нет стабильности. Так чемпионом точно не стать. Как «Ростов» не выиграл сегодня?»

Александр Мостовой посетил игру «Спартака» с «Ростовом» (1:1) в Мир РПЛ.

«Был на этой игре, мне понравился матч. Но у меня вопрос: как «Ростов » не выиграл сегодня? Ведь они большую часть матча играли в большинстве, такие матчи нужно забирать. Удаление заслуженное, по нему вопросов быть не может.

«Спартак »? Ну, они как всегда – нет стабильности. Так чемпионом точно не стать», – сказал бывший полузащитник красно-белых.