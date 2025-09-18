Кейн о 3:1 с «Челси»: «Это был тяжелый матч против сильной команды, но «Баварии» удалось включиться с самого начала. Во втором тайме они устали, а мы этим воспользовались»

Харри Кейн подвел итоги победного матча с «Челси».

«Бавария » обыграла «синих» (3:1) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Английский форвард отметился дублем и был признан лучшим игроком встречи.

«Потрясающий результат. Это был тяжелый матч против действительно сильной команды. Мы говорили перед игрой, что они – победители клубного чемпионата мира. Мы должны были включиться с самого начала, и нам это удалось.

Во втором тайме мы создали больше моментов, и было здорово забить второй гол. По ходу игры казалось, что они устали, появилось больше свободного пространства, и мы смогли этим воспользоваться.

Мы много говорили о том, что, когда другие команды пытаются играть [активно], через две-три секунды у нас самих появляется возможность, чтобы создать момент. Мне это удалось, и концовка получилась хорошей.

Надеюсь, в этом сезоне мы забьем больше голов, чем в прошлом. Мы всегда стремимся к прогрессу и совершенствованию. В Лиге чемпионов мы иногда создаем больше моментов, чем в Бундеслиге, потому что здесь больше открытости», – сказал нападающий «Баварии» в интервью DAZN.