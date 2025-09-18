«Челси» впервые проиграл в этом сезоне – «Баварии» в ЛЧ. До этого было 2 победы и 2 ничьих в АПЛ

«Челси» впервые проиграл в этом сезоне.

Лондонцы уступили «Баварии» (1:3) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

До этого у «синих» было 2 победы и 2 ничьих в четырех матчах АПЛ .

Команда Энцо Марески победила «Фулхэм» (2:0) и «Вест Хэм» (5:1), а также поделила очки с «Брентфордом» (2:2) и «Кристал Пэлас» (0:0).

Далее «Челси» сыграет в гостях с «Манчестер Юнайтед» в 5-м туре Премьер-лиги.