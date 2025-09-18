«Бавария» обыграла «Челси» 4 раза подряд после поражения в финале ЛЧ в 2012-м
«Бавария» нанесла «Челси» четыре поражения подряд.
Команды Венсана Компани и Энцо Марески встречались в Лиге чемпионов. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу немцев.
В последний раз лондонцы обыгрывали мюнхенцев в финале ЛЧ в 2012 году по пенальти.
С тех пор «Бавария» победила «Челси» в матче за Суперкубок Европы в 2013-м (по пенальти) и в трех играх ЛЧ – 3:0, 4:1 и 3:1.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости