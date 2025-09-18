Палмер про 1:3 с «Баварией»: «Челси» заслуживал большего. Мы хорошо выступили, но упустили свои шансы. Три пропущенных гола – наша собственная вина»
Коул Палмер заявил, что «Челси» заслуживал большего в матче с «Баварией».
Лондонцы уступили мюнхенцам (1:3) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
«Я считаю, что мы выступили хорошо. Мы показали, что заслуживаем играть здесь.
Три пропущенных гола – наша собственная вина. У нас были свои моменты.
Мы хорошо разобрались с противником, но упустили некоторые шансы. У них хорошая команда.
Мы заслуживали большего, чем получили», – сказал полузащитник «Челси» в интервью DAZN.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости