Палмер про 1:3 с «Баварией»: «Челси» заслуживал большего. Мы хорошо выступили, но упустили свои шансы. Три пропущенных гола – наша собственная вина»

Коул Палмер заявил, что «Челси» заслуживал большего в матче с «Баварией».

Лондонцы уступили мюнхенцам (1:3) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Я считаю, что мы выступили хорошо. Мы показали, что заслуживаем играть здесь.

Три пропущенных гола – наша собственная вина. У нас были свои моменты.

Мы хорошо разобрались с противником, но упустили некоторые шансы. У них хорошая команда.

Мы заслуживали большего, чем получили», – сказал полузащитник «Челси » в интервью DAZN.