Кейн – лучший игрок матча с «Челси» в ЛЧ. Форвард «Баварии» сделал дубль
Харри Кейн признан лучшим игроком матча «Бавария» – «Челси».
Мюнхенцы одержали победу со счетом 3:1 в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Английский нападающий отметился в матче дублем. На 27-й минуте Харри забил с пенальти, а на 63-й – с игры.
Подробную статистика форварда можно изучить по ссылке.
У Кейна 13 (10+3) очков в 6 матчах сезона за «Баварию». Форвард забил «Челси» с пенальти и с игры
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт УЕФА
