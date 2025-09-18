Кейн – лучший игрок матча с «Челси» в ЛЧ. Форвард «Баварии» сделал дубль

Харри Кейн признан лучшим игроком матча «Бавария» – «Челси».

Мюнхенцы одержали победу со счетом 3:1 в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Английский нападающий отметился в матче дублем. На 27-й минуте Харри забил с пенальти, а на 63-й – с игры.

Подробную статистика форварда можно изучить по ссылке .

У Кейна 13 (10+3) очков в 6 матчах сезона за «Баварию». Форвард забил «Челси» с пенальти и с игры