  • «Реал» стал рекордсменом ЛЧ по числу пенальти – 63. Мадридцы обошли «Баварию», у «Барсы» – 56
«Реал» стал рекордсменом ЛЧ по числу пенальти – 63. Мадридцы обошли «Баварию», у «Барсы» – 56

«Реал» установил рекорд Лиги чемпионов по числу пенальти в свою пользу.

В 1-м туре общего этапа ЛЧ мадридцы обыграли «Марсель» (2:1), забив оба гола с пенальти – дважды отличился Килиан Мбаппе.

За всю историю выступлений в Лиге чемпионов в пользу «Реала» было назначено 63 пенальти – больше, чем в пользу какой-либо другой команды. После вчерашнего матча мадридцы обошли по этому показателю «Баварию» (62 пенальти).

На третьем месте по числу 11-метровых в Лиге чемпионов находится «Барселона» (56), следом идут «Манчестер Сити» (37) и «Арсенал» (36).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Stats du Foot
рекорды
