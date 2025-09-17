«Реал» стал рекордсменом ЛЧ по числу пенальти – 63. Мадридцы обошли «Баварию», у «Барсы» – 56
«Реал» установил рекорд Лиги чемпионов по числу пенальти в свою пользу.
В 1-м туре общего этапа ЛЧ мадридцы обыграли «Марсель» (2:1), забив оба гола с пенальти – дважды отличился Килиан Мбаппе.
За всю историю выступлений в Лиге чемпионов в пользу «Реала» было назначено 63 пенальти – больше, чем в пользу какой-либо другой команды. После вчерашнего матча мадридцы обошли по этому показателю «Баварию» (62 пенальти).
На третьем месте по числу 11-метровых в Лиге чемпионов находится «Барселона» (56), следом идут «Манчестер Сити» (37) и «Арсенал» (36).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Stats du Foot
