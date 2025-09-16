Карвахаль удален за удар лбом в лицо вратарю «Марселя» Рульи после спора в штрафной
«Реал» остался в меньшинстве в середине второго тайма игры с «Марселем».
На 69-й минуте матча Лиги чемпионов перед угловым у ворот французской команды капитан мадридцев начал спорить с Херонимо Рульи. Когда они подошли вплотную друг к другу, испанец лбом «боднул» вратаря в скулу.
Аргентинский футболист упал на газон и долгое время лежал на животе с закрытым ладонями лицом.
Главный судья Ирфан Пельто изучил повтор и принял решение удалить Карвахаля.
Изображение: кадр из трансляции Okko
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
