Карвахаль удален за удар лбом в лицо вратарю «Марселя» Рульи после спора в штрафной

«Реал» остался в меньшинстве в середине второго тайма игры с «Марселем».

На 69-й минуте матча Лиги чемпионов перед угловым у ворот французской команды капитан мадридцев начал спорить с Херонимо Рульи . Когда они подошли вплотную друг к другу, испанец лбом «боднул» вратаря в скулу.

Аргентинский футболист упал на газон и долгое время лежал на животе с закрытым ладонями лицом.

Главный судья Ирфан Пельто изучил повтор и принял решение удалить Карвахаля .

Изображение: кадр из трансляции Okko