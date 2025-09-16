  • Спортс
Карвахаль удален за удар лбом в лицо вратарю «Марселя» Рульи после спора в штрафной

«Реал» остался в меньшинстве в середине второго тайма игры с «Марселем».

На 69-й минуте матча Лиги чемпионов перед угловым у ворот французской команды капитан мадридцев начал спорить с Херонимо Рульи. Когда они подошли вплотную друг к другу, испанец лбом «боднул» вратаря в скулу.

Аргентинский футболист упал на газон и долгое время лежал на животе с закрытым ладонями лицом.

Главный судья Ирфан Пельто изучил повтор и принял решение удалить Карвахаля.

Изображение: кадр из трансляции Okko

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
