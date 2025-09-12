  • Спортс
  Депутат Свищев про дело Смолова: «До реального срока не дойдет, думаю. «Кофеманию» люблю, но меня еда на агрессию не провоцирует. А у наших футболистов почему-то другая история»
3

Депутат Свищев про дело Смолова: «До реального срока не дойдет, думаю. «Кофеманию» люблю, но меня еда на агрессию не провоцирует. А у наших футболистов почему-то другая история»

Депутат Дмитрий Свищев высказался об уголовном деле против Федора Смолова.

Сообщается, что против экс-игрока «Краснодара» и сборной России возбуждено уголовное дело после драки в кафе «Кофемания» в Москве.

Инцидент произошел 28 мая. В соцсетях распространилась запись с видеокамер заведения, на кадрах видно, как Смолов после словесной перепалки ударил по лицу двух посетителей ресторана. Позже Федор принес извинения.

«Я люблю это кафе, там всегда приличный антураж и собираются приличные люди. Но ни меня, ни моих знакомых еда почему-то не провоцирует на какую-то агрессию. А у наших известных футболистов там почему-то происходит ровно другая история (за драку в этом же кафе в октябре 2018 года тюремными сроками были наказаны Александр Кокорин и Павел Мамаев – Спортс).

Сейчас Смолову грозит реальный срок, но думаю, что до этого не дойдет. Хотя статья говорит о том, что это вполне вероятно при отягчающих обстоятельствах.

Но такие медийные люди, а тем более футболисты, должны понимать, что они всегда находятся на виду, и десять раз оценить возможные последствия и как на это отреагируют окружающие, прежде чем совершить какой-то поступок.

А также возможную реакцию СМИ и своих подписчиков. Я считаю, что все связанное со спортом, должно быть далеко и от политики, и от криминала», – сказал первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Государственной думы.

На Смолова завели уголовное дело. Грозит 3 года тюрьмы за драку в «Кофемании»

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?37340 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Р-Спорт»
Р-Спорт
Государственная дума
logoДмитрий Свищев
logoСборная России по футболу
logoКраснодар
Политика
logoФедор Смолов
logoпремьер-лига Россия
светская хроника
еда
logoАлександр Кокорин
происшествия
logoКокорин и Мамаев
logoПавел Мамаев
