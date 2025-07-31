  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сотрудники «Химок» написали открытое письмо о зарплатных долгах и готовы обратиться в ФИФА и УЕФА: «Информация о приобретении Садыговым «Серик Беледиеспор» стала шоком»
69

Сотрудники «Химок» написали открытое письмо о зарплатных долгах и готовы обратиться в ФИФА и УЕФА: «Информация о приобретении Садыговым «Серик Беледиеспор» стала шоком»

Сотрудники «Химок» попросили о помощи с выплатой им долгов по зарплате.

В минувшем сезоне «Химки» из-за долгов перестали выплачивать зарплаты футболистам и работникам клуба. В результате клуб не получил лицензию для участия в новом сезоне Мир РПЛ, а позднее объявил о приостановке деятельности.

Сотрудники «Химок» написали открытое письмо в адрес министра спорта Михаила Дегтярева, президента РФС Александра Дюкова и президента РПЛ Александра Алаева с просьбой помочь с получением долгов по зарплате после приостановки деятельности клуба.

В случае отсутствия реакции авторы письма готовы обратиться в правоохранительные органы, а также в ФИФА, УЕФА, турецкую федерацию футбола и турецкие СМИ, поскольку бывшему инвестору «Химок» Туфану Садыгову приписывают финансирование клуба «Серик Беледиеспор». Всего письмо подписали 47 человек.

«Уважаемые руководители! К вам обращается группа сотрудников АНО ФК «Химки», юридически еще существующего. Мы просим обратить пристальное внимание на ситуацию, в которой оказались более 100 человек. Это футболисты нашего основного и молодежного составов, тренеры, медицинский и административный штаб, работники офиса.

Как вам известно, «Химки» не получили лицензию на предстоящий сезон РПЛ и прекратили футбольную деятельность. У ряда сотрудников клуба закончились трудовые договоры, остальные были уволены, подписав необходимые документы. Однако подавляющее большинство из нас не получили не только компенсацию за расторжение отношений (честно говоря, мы на нее и не рассчитывали), но и заработную плату за несколько месяцев, в ходе которых команда «Химки» билась за сохранение места в РПЛ.

Также не получили заработанные деньги игроки и сотрудники, покинувшие клуб в зимнюю паузу. «Химки» остались должны даже тем, с кем расстались год и более назад. Их фамилии в РФС прекрасно знают, поскольку многие подавали жалобы в Палату по разрешению споров.

Потеря таких сумм весьма болезненна. Особенно для тех, кто жил от зарплаты до зарплаты и имел доходы, сопоставимые со средними по стране. Без средств к существованию остались наши семьи. Сейчас мы не имеем работы и вынуждены отказывать себе в обычных бытовых потребностях.

Скорее всего, наш клуб ждет банкротство. Это очень удобно для бизнесмена, который реально владел, финансировал и управлял автономной некоммерческой организацией «Химки». Как выяснилось, он больше не отвечает за долги клуба, хотя в действительности являлся гарантом и единственным источником его существования.

Нынешний генеральный директор Дмитрий Брехов находится в должности чуть более полугода. И вам, и нам хорошо известно, что, руководя клубом, он распоряжался не своими деньгами. Но где хозяин этих денег? Почему он снял с себя все обязательства? Какие активы клуба могут быть распроданы при банкротстве для погашения долгов, если из имущества у «Химок» – только телевизоры на базе? Все эти вопросы давно не выходят из головы.

Вы спросите – почему мы молчали, не получая зарплату с февраля. Прежде всего потому, что среди сотрудников клуба не было равнодушных. Перед «Химками» стояла турнирная задача, мы добросовестно ее решали и в итоге решили.

Во-вторых, потому, что с нами обещали расплатиться. Обещали зимой и летом, утром и вечером, в праздники и будни. С обещаниями, в отличие от денег, проблем не было. А потом риторика изменилась. Нам не перестали обещать, но дали понять: на особо возмущенных или тех, кто вынесет сор из избы, акционер может обидеться. В этом случае они не получат вообще ничего либо будут отодвинуты в конец очереди.

Наглядным примером стали игроки и тренеры основного состава, которые, устав от обещаний, пригрозили бойкотом апрельской игры с «Зенитом». Это вызвало недовольство владельца и последующий отказ платить. По сути, «Химки» превратились в группу заложников: зарплаты нет – но молчи, иначе лишишься даже надежды.

В мае персоналу, офису и молодежке в очередной раз сказали: «С вами рассчитаемся, даем слово». И мы ждали. Но к концу июля рассчитались лишь с единицами, и то частично. Остальным продолжают обещать. Только теперь акционер (он же меценат, инвестор, владелец, спонсор, благотворитель), отвечая на мольбы сотрудников, называет себя бывшим и отправляет к генеральному директору. А генеральный директор – к акционеру.

На фоне этого бесконечного аттракциона информация СМИ о приобретении владельцем «Химок» турецкого клуба «Серик Беледиеспор», где уже начали появляться российские игроки, тренеры и функционеры, имеющие прямое отношение к «Химкам», стала для нас настоящим шоком. Если это правда, мы не знаем, как комментировать такое без междометий.

В этом письме мы перечислили далеко не все нюансы печальной жизни клуба в последние годы. Рассчитываем на мирное решение наших проблем, но оставляем за собой право обратиться в правоохранительные органы. Надеемся, они разберутся с параграфами и поступками, от которых страдают десятки людей.

Кроме того, мы готовим, но пока не отправляем аналогичные письма в ФИФА, УЕФА, Турецкую футбольную федерацию и турецкие СМИ. Нам хотелось бы, чтобы «Химки» вспоминали добрым, а не скандальным словом.

Просим вас, уважаемые господа, принять руководящее участие в нашей судьбе. Верим, что это пойдет на благо всему российскому футболу», – говорится в открытом письме сотрудников «Химок».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
деньги
logoпремьер-лига Россия
logoХимки
кризис
Политика
logoСерик Беледиеспор
logoУЕФА
logoСпорт-Экспресс
logoАлександр Алаев
logoФИФА
logoАлександр Дюков
logoМихаил Дегтярев
Туфан Садыгов
Федерация футбола Турции
logoОрганизация РПЛ
logoД2 Турция
logoРФС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Суд 27 августа рассмотрит дело о банкротстве «Химок» из-за долга в 448 млн рублей («Р-Спорт»)
914 июля, 12:56
Ориньо о «Химках»: «Последние деньги получили за декабрь. Садыгов говорил, что все выплатят и проблем не возникнет. Нехороший человек, меня он вообще заблокировал»
275 июля, 08:40
Дюков про «Химки»: «Повальной ликвидации клубов нет. Назовите лигу, в которой не было банкротств и финансовых проблем – это жизнь. В бизнесе компании появляются и прекращают существование»
3626 июня, 15:02
Генсек РФС заявил, что долги «Химок» могут перейти новому клубу Московской области: «Как было с «Нижним» и «Волгой», если ФИФА признает это правопреемством»
3520 июня, 08:27
Главные новости
Аморим о целях «МЮ» на сезон: «Мы должны вернуться в Европу. У нас есть то, что нельзя купить – история, болельщики. Мы вернемся на свое место, если изменим культуру»
713 минут назад
Ван Дейк о том, как в «Ливерпуле» переживают гибель Жоты: «Стараемся быть рядом с семьей Диогу и друг с другом. Важно чтить его наследие как можно дольше, ведь он этого заслуживает»
425 минут назад
Александр Мостовой про 11-метровый «Зенита»: «Это не пенальти. Круговой случайно попадает ногой – они оба бежали. Что еще делать? Он же не специально»
3034 минуты назад
Экс-президент «Барсы» Гаспар: «Рэшфорд лучше Уильямса. Нико удачно нас использовал и получил хороший контракт, не понимаю гнев «Атлетика»
1037 минут назад
КДК рассмотрит скандирование «Зенит» – позор российского футбола» болельщиками «Ахмата»
9147 минут назад
Соболев выложил пост с отсылкой к цитате Жириновского про «петушиный крик» после матча с ЦСКА
5450 минут назадФото
Бруну про «МЮ»: «Нам нужна более высокая конкуренция – надеюсь, клуб сможет подписать еще 1-2 игроков. Мы выглядели лениво в матче с «Эвертоном»
11сегодня, 09:10
Хау об Исаке: «Нужно заслужить право тренироваться с «Ньюкаслом». Ни один игрок не может вести себя неправильно и работать в обычном режиме. Я бы хотел, чтобы Александер был здесь»
13сегодня, 08:58
Экс-защитник «Арсенала» Соареш о Роналду: «Однажды Криштиану сказал мне: «Седрик, 5G может повлиять на твой сон». Он не берет телефон с собой в спальню»
35сегодня, 08:56
«Арсенал» показал 3-й комплект формы – кремовый с темно-красными деталями. Он посвящен бывшему стадиону клуба «Хайбери»
24сегодня, 08:45Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. «Барселона» в гостях у «Тэгу», «Ливерпуль» дважды сыграет с «Атлетиком», «Наполи» добился ничьей с «Казертаной»
2320 минут назад
Исак сегодня утром приехал на базу «Ньюкасла» единственным из игроков. Команда утром прилетела из Южной Кореи и получила выходной
22 минуты назад
Гову про пост Чалеты-Цара об уходе из «Лиона»: «Не нужно этого цирка – написанные SMM-менеджерами сообщения должны прекратиться. Ты не вернешься в клуб, твои дети не будут носить эту футболку»
350 минут назад
Круговой о «Зените»: «Взламывать оборону чуть легче стало, наверное. Стиль игры остался такой же, просто добавились игроки еще более высокого качества»
2сегодня, 09:04
Режиссер Жоан Грасия об игроках «Барсы»: «Нравятся Ямаль, Кубарси, Касадо – они играют с душой и проживают матчи. Пуйоль, Хави и Иньеста отдавали на поле всю жизнь»
сегодня, 08:40
Масалитин о Зобнине в «Спартаке»: «Может, Станковича уберут через пару туров, а он будет игроком старта. Сейчас гастарбайтеров могут сократить, тогда Роман нужен будет»
24сегодня, 08:29
Уоддл о Палмере: «Он стоил бы дороже Беллингема, если бы был доступен на рынке – более 100 млн фунтов, как и Ямаль. В мое время за игроков платили 1 млн»
10сегодня, 08:20
Тедеев об 1:1 со «Спартаком»: «Это и заслуга «Акрона». Деньги не играют в футбол»
14сегодня, 07:56
Защитник «Зенита» Вега об 1:1 с ЦСКА: «Семак не был доволен результатом. Эта ничья как поражение»
21сегодня, 07:39
«Чистяков – один из лучших рефери. В целом по игре «Зенит» — ЦСКА он тоже понравился». Гончаренко о судье
25сегодня, 06:58