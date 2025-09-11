Депутат Свищев о банкротстве «Химок»: «Важно, чтобы к ситуации подключились профильные силовые ведомства. Закрыть долги – ответственность инвестора»

Дмитрий Свищев призвал силовые ведомства вмешаться в ситуацию с «Химками».

9 сентября арбитражный суд Московской области признал «Химки » банкротом. Ранее бывшие сотрудники клуба, приостановившего деятельность в июне, обратились в Госдуму из-за долгов по зарплате.

«Признание «Химок» банкротом – закономерный итог. Клуб фактически прекратил деятельность еще летом, накопив почти полмиллиарда долгов.

Важно, что РФС вовремя лишил команду лицензии и тем самым остановил дальнейший рост обязательств клуба перед футболистами и персоналом. Это решение показало, что в российском спорте не должно быть места безответственному управлению.

Теперь ключевая задача – добиться, чтобы инвестор клуба закрыл накопленные долги, это его ответственность. Профессиональный спорт – серьезный бизнес, который требует соответствующего подхода в управлении. Всем нравятся победы, кубки, аплодисменты публики. Но амбиции должны подкрепляться реальными возможностями. Когда владельцы и руководители ведут себя безответственно, страдают прежде всего люди, ставшие заложниками ситуации.

Важно, чтобы к ситуации с долгами «Химок» подключились профильные силовые ведомства. Прокуратура уже получила заявления от бывших сотрудников, и мы рассчитываем, что ситуация будет взята под жесткий контроль», – сказал первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту.