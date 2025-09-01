Депутат Свищев о долгах «Химок» по зарплате: «Будем делать запросы в РФС и прокуратуру. Мнения пострадавших работников будут услышаны, надеюсь»

В Госдуме намерены от=братиться в РФС и прокуратуру по поводу долгов «Химок».

Напомним, в прошлом сезоне Мир РПЛ «Химки» заняли 12-е место. Клуб не прошел лицензирование в РФС и не получил лицензию для участия в следующем чемпионате, после чего объявил о «приостановке деятельности».

Сообщалось , что сотрудники, работавшие в подмосковном клубе в прошлом сезоне, направили обращение в Государственную думу в связи с долгами красно-черных.

Ранее работники «Химок» написали открытое письмо в адрес министра спорта Михаила Дегтярева, президента РФС Александра Дюкова и президента РПЛ Александра Алаева с просьбой помочь с получением долгов, однако реакции на него со стороны РФС и РПЛ не последовало.

«Письмо на данный момент от работников «Химок» мы не получили. Сейчас мы будем делать запросы в РФС и прокуратуру. От этих организаций зависит данная проблематика. Надеюсь, что будут услышаны мнения пострадавших работников.

Основная тема такая: неоплата задолженностей, которые накопились за несколько месяцев. Обратились и граждане России, и иностранцы, которые работали в «Химках».

Мы занимаемся этим вопросом и ждем ответа от адресатов, которым отправим обращения. Возможно, после полученных результатов состоится заседание», – сказал депутат Государственной думы Дмитрий Свищев .