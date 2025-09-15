  • Спортс
  Тренировка «Реала» из-за допинг-контроля началась на час позже. В клубе возмущены, что это произошло перед матчем ЛЧ, и обвинили Ла Лигу – она отрицает причастность (As)
36

Сегодняшняя тренировка «Реала» началась на час позже из-за допинг-контроля.

Случившееся вызвало возмущение в мадридском клубе, сообщает As. Команда не могла начать занятие, пока все, кто должен был пройти тест, не сдали его по одному.

Утверждается, что «Мадрид» приписывает сегодняшний приезд допинг-офицеров Ла Лиге и выражает возмущение «таким образом действий». «Сливочные» считают, что такой подход нарушает распорядок дня команды перед важным матчем Лиги чемпионов. Команда Хаби Алонсо завтра примет «Марсель» в общем этапе турнира.

Однако источники в Ла Лиге отрицают какую-либо причастность к случившемся и утверждают, что эта область находится в ведении Испанской комиссии по борьбе с допингом в спорте (CELAD), которая подчиняется Высшему совету по спорту (CSD) и Министерству образования и спорта.

По данным As, CELAD поручила компании, ответственной за допинг-контроль, провести его в период с 5 по 20 сентября. Сама компания в одностороннем порядке приняла решение провести его в этот понедельник.

Тем не менее для «Реала» это стало новостью. Клуб не согласен с выбором времени и утверждает, что, например, в прошлое воскресенье у них был целый день для проведения допинг-тестов.

В итоге тренировка, запланированная на 11:00 по мадридскому времени, началась только в 12:00. Это не понравилось ни тренерскому штабу, ни клубу, ни игрокам в раздевалке. УЕФА, как сообщает «Реал Мадрид», также недоволен этим решением.

Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ?236 голосов
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Мохамед СалахМохамед Салах
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Лаутаро МартинесЛаутаро Мартинес
Виктор ДьокерешВиктор Дьокереш
ДругойАлександер Исак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
logoХаби Алонсо
logoлига 1 Франция
logoУЕФА
logoдопинг
календарь
logoМарсель
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
