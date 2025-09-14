  • Спортс
  • В эфире ТВ «Реала» показали баланс красных карточек в XXI веке в сравнении с «Барсой»: -2 против +65 в Ла Лиге, в ЛЧ показатели почти равны
В эфире ТВ «Реала» показали баланс красных карточек в XXI веке в сравнении с «Барсой»: -2 против +65 в Ла Лиге, в ЛЧ показатели почти равны

Клубное ТВ «Реала» выразило недовольство судейством в Ла Лиге.

В субботу главный судья Хесус Хиль Мансано показал защитнику «Реала» Дину Хейсену за фол последней надежды красную карточку на 32-й минуте игры с «Сосьедадом» (2:1) в 4-м туре Ла Лиги.

В эфире клубного ТВ «Реала» подсчитали, что в XXI веке баланс красных карточек у «Барселоны» в Ла Лиге составляет +65, в то время как у «Реала» отрицательный показатель -2. Это значит, что соперникам каталонцев показывали красные карточки чаще, чем им.

При этом в Лиге чемпионов, по подсчетам «Реала», баланс почти равный: +12 у «Барсы» и +13 у «Мадрида». В «Реале», таким образом, считают, что в Ла Лиге судьи им вредят, а в ЛЧ отношение более нейтральное.

Графика: клубное ТВ «Реала»

