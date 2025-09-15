Алонсо о судействе в Ла Лиге и ЛЧ: «Мне одинаково комфортно. Не хочу, чтобы все говорили только об этом»

Хаби Алонсо высказался о судействе в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

– В Сан-Себастьяне вас заметили, когда вы говорили Хилю Мансано: «Ты наводишь на меня дурные мысли». Вы когда-нибудь думали плохо [о судьях]?

– Мы разговаривали напряженно. Все, что я думаю, я уже высказал на пресс-конференции, на этом все. Сейчас время подумать о Лиге чемпионов .

– Но как вы думаете, люди могут плохо относиться [к судьям] из-за выплат [«Барселоны»] Негрейре?

– Я не хочу, чтобы все думали только о судействе. Давайте подумаем о завтрашнем дне. Инцидент на «Аноэте» обсудили уже достаточно.

– В феврале Анчелотти говорил, что ему комфортнее иметь дело с судейством в еврокубках, чем с испанским. Чье судейство нравится вам больше?

– Я чувствую себя одинаково комфортно. Я не беспокоюсь ни о завтрашней игре, ни о следующем матче чемпионата, – сказал главный тренер «Реала ».

Завтра «Реал » сыграет с «Марселем» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22:00 по московскому времени.