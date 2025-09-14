Матч «Реала» с «Марселем» в ЛЧ обслужит босниец Пельто. На игру «Арсенала» с «Атлетиком» назначен Румшас из Литвы, на «Ювентус» – «Боруссия» – француз Летексье

Назначены арбитры на матчи «Реала», «Арсенала» и «Ювентуса» 16 сентября в ЛЧ.

Мадридцы примут «Марсель » в матче общего этапа Лиги чемпионов. Главным арбитром встречи будет Ирфан Пельто из Боснии и Герцеговины. За ВАР будет отвечать нидерландец Деннис Хиглер.

«Арсенал » сыграет в гостях с «Атлетиком ». Донатас Румшас из Литвы возглавит бригаду арбитров. Нидерландец Пол ван Букел будет главным на ВАР.

«Ювентус» примет «Боруссию» Дортмунд. Встречу обслужит главный судья Франсуа Летексье из Франции. Его соотечественник Жером Брисар будет главным на ВАР.