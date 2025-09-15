  • Спортс
  • Гайич о судействе в РПЛ: «Уровень везде одинаковый, ошибки – часть футбола. Я не понимаю трактовки игры рукой в штрафной, для меня в матче с «Краснодаром» был пенальти»
3

Милан Гайич высказался о судействе в чемпионате России.

– Матч против «Краснодара» (1:1) для вас и команды был самым эмоциональным в этом сезоне?

– Да. Встречались две лучшие команды страны на данный момент. Мне кажется, что по качеству игры команд и набранным очкам это был матч за первую строчку.

Игра с самого начала была открытой. Мне нравятся такие матчи. Я бы назвал это даже дерби. Дополнительной мотивации на такие матчи не нужно, все все понимают.

Удаление Кордобы справедливо? Как вы видели этот эпизод?

– Уверен, что какого-то умысла у Джона не было. Просто матч был эмоциональным, он хотел выбить мяч, но попал по Мойзесу. По правилам футбола – это красная карточка.

– Удивило, что арбитр не поставил очевиднейший пенальти в ворота «Краснодара» за игру рукой в конце матча?

– Честно, я не понимаю все эти трактовки эпизодов, связанных с игрой рукой в штрафной. Для меня это был пенальти. Видимо, арбитр [Рафаэль Шафеев] посчитал, что было недостаточно оснований для назначения одиннадцатиметрового удара.

Надеюсь, что в будущем не только в РПЛ, но и в других мировых чемпионатах любая игра рукой в штрафной будет наказываться пенальти. Либо надо будет найти какой-то баланс, потому что для одного арбитра это пенальти, а другой его не назначит.

– А если говорить про уровень [российского] судейства?

– Я не сказал бы, что в России плохое судейство. Арбитры, как и футболисты, ошибаются – это часть футбола. Они проводят встречи, анализируют ошибки, делают выводы.

Мне кажется, что уровень судейства везде одинаковый. Не бывает такого, что кто-то специально хочет совершить ошибку. Мы прекрасно понимаем арбитров и стараемся много не спорить с их решениями, – сказал защитник ЦСКА Гайич.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
