  • ЭСК: Шафеев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» на 96-й за игру Са рукой в матче с ЦСКА и правильно не удалил Жоао Виктора
69

ЭСК: Шафеев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» на 96-й за игру Са рукой в матче с ЦСКА и правильно не удалил Жоао Виктора

ЭСК считает, что пенальти в ворота «Краснодара» следовало назначить.

Экспертно-судейская комиссия изучила отдельные эпизоды матча между «быками» и ЦСКА (1:1) в 7-м туре Мир РПЛ по запросу клубов.

По поводу решения Рафаэля Шафеева не удалять защитника армейцев Жоао Виктора на 20-й минуте ЭСК пришла к единогласному выводу, что арбитр поступил верно.

«Нарушение правил со стороны Жоао Виктора против атакующего игрока «Краснодара» Джона Кордобы не является лишением соперника явной возможности забить гол, учитывая отсутствие у нападающего контроля мяча и позицию вратаря, позволяющую сыграть в приближающийся мяч», – отмечается в сообщении на сайте РФС.

При этом действия Шафеева на 96-й минуте признаны ошибочными.

«Контакт мяча с рукой игрока «Краснодара» Виктора Са в собственной штрафной площади является наказуемым. Рука защитника неестественно отставлена от тела, увеличивая его площадь. Судье на поле было трудно увидеть детали этого эпизода, в связи с чем ВАР был обязан определить контакт мяча с рукой и пригласить судью к монитору для оценки игровой ситуации», – сказано в решении.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РФС
Рафаэль Шафеев
logoКраснодар
logoЦСКА
logoВиктор Са
ЭСК РФС
logoЖоао Виктор
logoсудьи
logoДжон Кордоба
logoпремьер-лига Россия
видеоповторы
