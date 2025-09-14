Карасев не дал пенальти ЦСКА после фола Роналдо на Алеррандро. Мойзес нарушил правила на форварде «Ростова» в начале атаки

Сергей Карасев не стал назначать пенальти в ворота «Ростова» после проверки ВАР.

«Ростов» принимает ЦСКА в матче 8-го тура Мир РПЛ (1:0, второй тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 57-й минуте полузащитник «Ростова » Роналдо толкнул в штрафной площади нападающего ЦСКА Алеррандро. Главный арбитр встречи Карасев не стал назначать пенальти и не изменил своего решения после просмотра видеоповтора, так как в начале атаки армейцев Мойзес Барбоза нарушил правила на Роналдо , схватив его за футболку. В пользу ростовчан был назначен штрафной удар.

Скриншоты: трансляция «Матч Премьер»