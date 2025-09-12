ЭСК поддержала удаление Кордобы: «Виновен в агрессивном поведении – сильном ударе мячом в Мойзеса и ударе открытыми шипами по руке»

Экспертно-судейская комиссия признала удаление Джона Кордобы корректным решением.

Нападающий «Краснодара» получил красную карточку в игре 7-го тура Мир РПЛ против ЦСКА (1:1). «Быки» попросили ЭСК оценить эпизод.

Комиссия единогласно решила признать действия главного судьи Рафаэля Шафеева правильными.

«Джон Кордоба виновен в агрессивном поведении, так как после остановки игры он совершает сильный удар мячом в игрока ЦСКА Мойзеса, а затем продолжает движение ноги в сторону соперника в агрессивной манере, нанося удар открытыми шипами по руке», – говорится в решении.

Кордоба дисквалифицирован на два матча (один – условно) после удаления в игре с ЦСКА. КДК отклонил заявление «Краснодара»