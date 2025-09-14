Гайич извинился за удаление в матче с «Ростовом» за отмашку локтем от Семенчука: «Сделал это неумышленно, движение было по инерции. Но я согласен, что это красная»

Милан Гайич извинился перед болельщиками за удаление в матче с «Ростовом».

Сегодня ЦСКА уступил «Ростову » (0:1) в матче 8-го тура Мир РПЛ . На 43-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасев после просмотра повтора показал Гайичу красную карточку за отмашку локтем от Давида Семенчука.

«Хочу извиниться перед болельщиками. Перед командой уже извинился.

Движение было по инерции, но с самого начала он меня держал за руку, и я по инерции хотел оттолкнуться. Но я попал в него, я согласен, что это красная. Но я не тот человек, который играет грязно, я сделал это неумышленно», – сказал защитник ЦСКА .