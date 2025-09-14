  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гайич получил красную в матче с «Ростовом» за отмашку локтем от Семенчука. Карасев удалил защитника ЦСКА после проверки ВАР
Фото
27

Гайич получил красную в матче с «Ростовом» за отмашку локтем от Семенчука. Карасев удалил защитника ЦСКА после проверки ВАР

ЦСКА остался в меньшинстве на 43-й минуте матча с «Ростовом».

Команды встречаются в Ростове-на-Дону в рамках 8-го тура Мир РПЛ. После 1-го тайма «Ростов» выигрывает со счетом 1:0.

На 41-й минуте Милан Гайич отмахнулся от Давида Семенчука, попав защитнику «Ростова» локтем в грудь. Главный арбитр матча Сергей Карасев после просмотра видеоповтора показал футболисту армейцев красную карточку.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн трансляцию матча.

Скриншот: трансляция «Матч Премьер»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoЦСКА
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoМилан Гайич
logoДавид Семенчук
logoсудьи
видеоповторы
logoСергей Карасев
