Гайич получил красную в матче с «Ростовом» за отмашку локтем от Семенчука. Карасев удалил защитника ЦСКА после проверки ВАР
ЦСКА остался в меньшинстве на 43-й минуте матча с «Ростовом».
Команды встречаются в Ростове-на-Дону в рамках 8-го тура Мир РПЛ. После 1-го тайма «Ростов» выигрывает со счетом 1:0.
На 41-й минуте Милан Гайич отмахнулся от Давида Семенчука, попав защитнику «Ростова» локтем в грудь. Главный арбитр матча Сергей Карасев после просмотра видеоповтора показал футболисту армейцев красную карточку.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн трансляцию матча.
Скриншот: трансляция «Матч Премьер»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
