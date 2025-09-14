Гайич получил красную в матче с «Ростовом» за отмашку локтем от Семенчука. Карасев удалил защитника ЦСКА после проверки ВАР

ЦСКА остался в меньшинстве на 43-й минуте матча с «Ростовом».

Команды встречаются в Ростове-на-Дону в рамках 8-го тура Мир РПЛ . После 1-го тайма «Ростов » выигрывает со счетом 1:0.

На 41-й минуте Милан Гайич отмахнулся от Давида Семенчука , попав защитнику «Ростова» локтем в грудь. Главный арбитр матча Сергей Карасев после просмотра видеоповтора показал футболисту армейцев красную карточку.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн трансляцию матча.

Скриншот: трансляция «Матч Премьер»