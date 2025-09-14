  • Спортс
  Шешко впервые вышел в старте «МЮ» в АПЛ – в игре с «Сити». Купленный за 85 млн евро форвард нанес один удар и был заменен на 80-й, он еще не забивал за клуб
27

Шешко впервые вышел в старте «МЮ» в АПЛ – в игре с «Сити». Купленный за 85 млн евро форвард нанес один удар и был заменен на 80-й, он еще не забивал за клуб

Беньямин Шешко впервые вышел в стартовом составе «МЮ» в АПЛ.

Манкунианцы разгромно уступили «Ман Сити» на выезде в 4-м туре чемпионата Англии (0:3). 

Шешко провел на поле 80 минут и за весь матч нанес один удар. Его заменил Каземиро.

Словенца купили этим летом у «Лейпцига» за 85 млн евро. Беньямин провел 5 матчей за «МЮ» и пока не отметился забитыми мячами.  

