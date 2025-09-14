Шешко впервые вышел в старте «МЮ» в АПЛ – в игре с «Сити». Купленный за 85 млн евро форвард нанес один удар и был заменен на 80-й, он еще не забивал за клуб
Беньямин Шешко впервые вышел в стартовом составе «МЮ» в АПЛ.
Манкунианцы разгромно уступили «Ман Сити» на выезде в 4-м туре чемпионата Англии (0:3).
Шешко провел на поле 80 минут и за весь матч нанес один удар. Его заменил Каземиро.
Словенца купили этим летом у «Лейпцига» за 85 млн евро. Беньямин провел 5 матчей за «МЮ» и пока не отметился забитыми мячами.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
