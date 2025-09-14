  • Спортс
  • Аморим проиграл Гвардиоле впервые с февраля 2022 года – после двух побед и двух ничьих
17

Пеп Гвардиола обыграл Рубена Аморима впервые за три с половиной года.

Сегодня «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» в 4-м туре АПЛ – 3:0.

В первый и последний раз до этого дня испанец побеждал португальца 15 февраля 2022 года, когда последний руководил «Спортингом». В последующих матчах Аморим одержал две победы, еще две игры завершились вничью.

Таким образом, в шести встречах у Гвардиолы и Аморима теперь по две победы.

