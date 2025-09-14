Аморим проиграл Гвардиоле впервые с февраля 2022 года – после двух побед и двух ничьих
Пеп Гвардиола обыграл Рубена Аморима впервые за три с половиной года.
Сегодня «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» в 4-м туре АПЛ – 3:0.
В первый и последний раз до этого дня испанец побеждал португальца 15 февраля 2022 года, когда последний руководил «Спортингом». В последующих матчах Аморим одержал две победы, еще две игры завершились вничью.
Таким образом, в шести встречах у Гвардиолы и Аморима теперь по две победы.
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости