Аморим проиграл Гвардиоле впервые с февраля 2022 года – после двух побед и двух ничьих

Пеп Гвардиола обыграл Рубена Аморима впервые за три с половиной года.

Сегодня «Манчестер Сити » разгромил «Манчестер Юнайтед » в 4-м туре АПЛ – 3:0.

В первый и последний раз до этого дня испанец побеждал португальца 15 февраля 2022 года, когда последний руководил «Спортингом ». В последующих матчах Аморим одержал две победы, еще две игры завершились вничью.

Таким образом, в шести встречах у Гвардиолы и Аморима теперь по две победы.