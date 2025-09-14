  • Спортс
  • «Ливерпуль» лидирует в АПЛ после 4 туров с 12 очками. У «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Борнмута» – по 9 баллов, «Челси» – 5-й, «Сити» – 8-й, «МЮ» – 14-й
32

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ после 4 туров с 12 очками. У «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Борнмута» – по 9 баллов, «Челси» – 5-й, «Сити» – 8-й, «МЮ» – 14-й

«Ливерпуль» сохраняет лидерство в АПЛ.

По итогам 4 туров мерсисайдцы набрали максимально возможные 12 очков и занимают первое место в таблице. 

Следом идут «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Борнмут» с 9 очками соответственно. 

«Челси» с 8 баллами – на 5-й строчке.

«Ман Сити» после победы над «МЮ» (3:0) идет восьмым с 6 очками. Манкунианцы занимают 14-е место, у «красных дьяволов» 4 очка.   

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
