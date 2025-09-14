Гвардиола одержал 10-ю победу в манчестерском дерби в АПЛ. Больше побед лишь у Басби (15) и Фергюсона (20)

Пеп Гвардиола одержал 10-ю победу в манчестерском дерби в АПЛ в качестве тренера.

Сегодня «Манчестер Сити » под руководством испанца разгромил «МЮ » в 4-м туре АПЛ (3:0).

Гвардиола стал 3-м тренером в истории АПЛ, достигшим отметки в 10 побед в манчестерском дерби. До него это удалось лишь Мэтту Басби (15 побед) и сэру Алексу Фергюсону (20 побед).