Холанд набрал 11 (8+3) очков в матчах с «МЮ» в АПЛ – больше, чем против любой другой команды
«МЮ» – любимый соперник Эрлинга Холанда в АПЛ.
Нападающий «Манчестер Сити» сделал дубль в игре с «Манчестер Юнайтед» в 4-м туре чемпионата Англии (3:0).
С момента перехода в «Сити» в 2022 году Холанд в матчах с «МЮ» в АПЛ набрал 11 результативных баллов (8 голов и 3 голевые передачи) – больше, чем против любой другой команды лиги.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
