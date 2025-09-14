Холанд набрал 11 (8+3) очков в матчах с «МЮ» в АПЛ – больше, чем против любой другой команды

«МЮ» – любимый соперник Эрлинга Холанда в АПЛ.

Нападающий «Манчестер Сити » сделал дубль в игре с «Манчестер Юнайтед » в 4-м туре чемпионата Англии (3:0).

С момента перехода в «Сити» в 2022 году Холанд в матчах с «МЮ» в АПЛ набрал 11 результативных баллов (8 голов и 3 голевые передачи) – больше, чем против любой другой команды лиги.