Доннарумма не пропустил в дебютном матче за «Сити». У итальянца два сэйва в дерби с «МЮ»

Дебютный матч Джанлуиджи Доннаруммы в АПЛ оказался сухим.

Итальянец перешел в «Манчестер Сити» из «ПСЖ» и попал в стартовый состав на первую же игру «горожан» – против «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.

Доннарумма сумел не пропустить в дерби и совершить два сэйва. В том числе он отразил опасный удар Бриана Мбемо в дальний угол в середине второго тайма.

