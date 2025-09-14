Доннарумма не пропустил в дебютном матче за «Сити». У итальянца два сэйва в дерби с «МЮ»
Дебютный матч Джанлуиджи Доннаруммы в АПЛ оказался сухим.
Итальянец перешел в «Манчестер Сити» из «ПСЖ» и попал в стартовый состав на первую же игру «горожан» – против «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.
Доннарумма сумел не пропустить в дерби и совершить два сэйва. В том числе он отразил опасный удар Бриана Мбемо в дальний угол в середине второго тайма.
Статистику футболиста сборной Италии можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: WhoScored
