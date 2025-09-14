  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Киву о 3:4: «За 20 лет я не видел, чтобы «Интер» играл на таком уровне на стадионе «Юве». Мы доминировали с первых минут, но в решающих моментах не хватило прагматичности»
3

Киву о 3:4: «За 20 лет я не видел, чтобы «Интер» играл на таком уровне на стадионе «Юве». Мы доминировали с первых минут, но в решающих моментах не хватило прагматичности»

Кристиан Киву назвал беспрецедентным уровень игры «Интера» в гостях у «Ювентуса».

Миланцы уступили туринцам (3:4) в 3-м туре Серии А.

«Команда доминировала с первых минут. Мы уступали, но знали, как реагировать. Однако нам не хватало ясности в понимании решающих моментов матча. Будь мы более практичны и конкретны, мы, вероятно, вернулись бы в Милан с лучшим результатом.

Нам нужно понять, что в определенных ситуациях нужно не производить впечатление, а быть эффективным. За двадцать лет я ни разу не видел, чтобы «Интер» играл на таком уровне здесь, на стадионе «Ювентуса».

К сожалению, мы уезжаем домой с пустыми руками. Раз мы показываем такую ​​игру, я не беспокоюсь о будущем. В остальном все хорошо, но нам нужно быть более прагматичными», – сказал DAZN главный тренер «Интера» после матча.

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?7371 голос
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Tuttosport
logoЮвентус
logoсерия А Италия
logoИнтер
психология
logoКристиан Киву
Альянц Стэдиум
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Капелло после «Ювентус» – «Интер»: «Говорят, вратарям нужно хорошо играть ногами, но Дзофф после этого матча засомневался бы. Пеп тоже понял, что голкипер должен сперва отбивать мячи»
42сегодня, 10:18
Бастони о 3:4 с «Ювентусом»: «Интер» пропустил 4 гола после четырех ударов – два со стандартов и два с 30 метров. Соперник заперся в штрафной»
28сегодня, 08:27
Лилиан Тюрам посетил матч «Ювентус» – «Интер». Его сыновья Маркус и Кефрен забили по голу
6вчера, 20:59
Киву о 3:4: «Ювентус» не стеснялся выбивать мяч на трибуны. «Интеру» надо было действовать иначе в концовке – это вопрос опыта»
36вчера, 19:05
Главные новости
У «Зенита» 4 ничьих за 8 туров РПЛ – за весь прошлый чемпионат было 6. Петеребуржцы трижды выиграли и один раз проиграли
62 минуты назад
«Зенит» не забил «Балтике» на выезде – 0:0
1574 минуты назад
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Балтики», ЦСКА сыграет с «Ростовом», «Крылья» победили «Сочи»
19233 минуты назадLive
«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед». 1:0 – Фоден открыл счет. Онлайн-трансляция
3610 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «МЮ», «Ливерпуль» одолел «Бернли»
61729 минут назадLive
Кейн о Бундеслиге: «Не думаю, что будет скучно – когда «Бавария» не выиграла Бундеслигу 2 года назад, люди так не говорили. «Боруссия», «Байер» и «Айнтрахт» навяжут борьбу»
246 минут назад
Салах забил 188-й гол в АПЛ и вышел на 4-е место в списке бомбардиров в истории лиги
2454 минуты назад
«Ливерпуль» выиграл все 4 матча на старте АПЛ и лидирует в таблице
5958 минут назад
Игра в телеграме для знатоков – «Невидимка». Угадаете футболистов по размытому фото без подсказок?
59 минут назадТесты и игры
Чемпионат Италии. «Милан» против «Болоньи», «Рома» уступила «Торино», «Аталанта» разгромила «Лечче»
60сегодня, 14:57
Ко всем новостям
Последние новости
Слот про 1:0 с «Бернли»: «Когда нам дали пенальти, я был в шоке, а потом счастлив, что Салах забил. «Ливерпуль» не создал много моментов, но сложно делать это против команды, которая играет в своей штрафной»
23 минуты назад
Тренер «Бернли» Паркер о пенальти «Ливерпуля»: «По правилам – это игра рукой Межбри. Мяч летел со скоростью 80 миль в час и попал в нее. Придется тренироваться, держа руки за спиной»
514 минут назад
Анчелотти о том, легко ли оставить Винисиуса в запасе: «Конечно, он делает то, о чем я прошу его. В сборной такие проблемы бывают редко – если один игрок недоволен своей ролью, я вызову другого»
121 минуту назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Вердера», «Санкт-Паули» одолел «Аугсбург»
3524 минуты назадLive
«ПСЖ» – «Ланс». 1:0 – Барколя открыл счет. Онлайн-трансляция
127 минут назадLive
Ван Дейк об 1:0: «Ливерпуль» заслуженно победил, но на месте «Бернли» было бы обидно пропустить с пенальти. Это могла быть ничья»
929 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Криштиану Роналду встретится с «Аль-Холудом»
1341 минуту назад
«Ростов» – ЦСКА. Роналдо, Алеррандро, Сулейманов и Алвес в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
2142 минуты назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова против «Ланса», «Лилль» обыграл «Тулузу»
1343 минуты назадLive
Дебютный гол Этана Мбаппе на 98-й принес «Лиллю» победу над «Тулузой» – 2:1. 18-летний хавбек сыграл впервые с апреля, выйдя на 81-й минуте
644 минуты назад