Киву о 3:4: «За 20 лет я не видел, чтобы «Интер» играл на таком уровне на стадионе «Юве». Мы доминировали с первых минут, но в решающих моментах не хватило прагматичности»
Кристиан Киву назвал беспрецедентным уровень игры «Интера» в гостях у «Ювентуса».
Миланцы уступили туринцам (3:4) в 3-м туре Серии А.
«Команда доминировала с первых минут. Мы уступали, но знали, как реагировать. Однако нам не хватало ясности в понимании решающих моментов матча. Будь мы более практичны и конкретны, мы, вероятно, вернулись бы в Милан с лучшим результатом.
Нам нужно понять, что в определенных ситуациях нужно не производить впечатление, а быть эффективным. За двадцать лет я ни разу не видел, чтобы «Интер» играл на таком уровне здесь, на стадионе «Ювентуса».
К сожалению, мы уезжаем домой с пустыми руками. Раз мы показываем такую игру, я не беспокоюсь о будущем. В остальном все хорошо, но нам нужно быть более прагматичными», – сказал DAZN главный тренер «Интера» после матча.
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Tuttosport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости