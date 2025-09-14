Киву о 3:4: «За 20 лет я не видел, чтобы «Интер» играл на таком уровне на стадионе «Юве». Мы доминировали с первых минут, но в решающих моментах не хватило прагматичности»

Кристиан Киву назвал беспрецедентным уровень игры «Интера» в гостях у «Ювентуса».

Миланцы уступили туринцам (3:4) в 3-м туре Серии А.

«Команда доминировала с первых минут. Мы уступали, но знали, как реагировать. Однако нам не хватало ясности в понимании решающих моментов матча. Будь мы более практичны и конкретны, мы, вероятно, вернулись бы в Милан с лучшим результатом.

Нам нужно понять, что в определенных ситуациях нужно не производить впечатление, а быть эффективным. За двадцать лет я ни разу не видел, чтобы «Интер» играл на таком уровне здесь, на стадионе «Ювентуса ».

К сожалению, мы уезжаем домой с пустыми руками. Раз мы показываем такую ​​игру, я не беспокоюсь о будущем. В остальном все хорошо, но нам нужно быть более прагматичными», – сказал DAZN главный тренер «Интера » после матча.