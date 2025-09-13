  • Спортс
  • Киву о 3:4: «Ювентус» не стеснялся выбивать мяч на трибуны. «Интеру» надо было действовать иначе в концовке – это вопрос опыта»
16

Киву о 3:4: «Ювентус» не стеснялся выбивать мяч на трибуны. «Интеру» надо было действовать иначе в концовке – это вопрос опыта»

Кристиан Киву отметил ошибки «Интера» в игре с «Ювентусом» (3:4) в Серии А.

«Нерадзурри» упустили победу, ведя в счете 3:2 к 82-й минуте. 

«Думаю, мы очень хорошо сыграли и в первом, и во втором тайме. К сожалению, были моменты, особенно в последние 10 минут, где нам чего-то не хватило. В целом мы приехали сюда, чтобы действовать первым номером, играть с характером, пытаться победить, а не довольствоваться малым.

Нам не хватило остроты, и мы не до конца понимали, что в концовке надо было действовать иначе. Мы должны были лучше справляться с определенными моментами, потому что с самого начала «Юве» не стеснялся просто выбивать мяч на трибуны, когда попадал в трудное положение.

Все дело в понимании, когда стоит делать определенные вещи, а когда – нет. Если вы потратили много энергии, чтобы переломить ход игры, нужно уметь контролировать ее по-другому в таких ситуациях. Это вопрос опыта, но мы хотим смотреть на позитивные стороны, даже если возвращаемся домой с сожалением и без очков», – сказал главный тренер «Интера» в интервью DAZN Italia. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Italia
