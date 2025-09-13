Лилиан Тюрам посетил матч «Ювентус» – «Интер», в котором забили его сыновья Маркус и Кефрен
Лилиан Тюрам посетил матч «Ювентуса» против «Интера».
Туринский клуб одержал победу со счетом 4:3 в домашнем матче 3-го тура Серии А.
На 76-й минуте нападающий «Интера» Маркус Тюрам забил гол и сделал счет в матче 3:2.
На 82-й хавбек «Ювентуса» Кефрен Тюрам сравнял, а победный гол на 91-й забил Василие Аджич.
Лилиан Тюрам с трибун наблюдал, как его сыновья отметились забитыми мячами. Оба гола были забиты головой.
📸 Братья Тюрам делают результат в дерби Италии! Отпраздновали голы абсолютно идентично
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Corriere dello Sport
