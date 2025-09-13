Лилиан Тюрам посетил матч «Ювентус» – «Интер», в котором забили его сыновья Маркус и Кефрен

Лилиан Тюрам посетил матч «Ювентуса» против «Интера».

Туринский клуб одержал победу со счетом 4:3 в домашнем матче 3-го тура Серии А.

На 76-й минуте нападающий «Интера » Маркус Тюрам забил гол и сделал счет в матче 3:2.

На 82-й хавбек «Ювентуса » Кефрен Тюрам сравнял, а победный гол на 91-й забил Василие Аджич.

Лилиан Тюрам с трибун наблюдал, как его сыновья отметились забитыми мячами. Оба гола были забиты головой.

📸 Братья Тюрам делают результат в дерби Италии! Отпраздновали голы абсолютно идентично