Бастони о 3:4 с «Ювентусом»: «Интер» пропустил 4 гола после четырех ударов – два со стандартов и два с 30 метров. Соперник заперся в штрафной»

Алессандро Бастони высказался о причинах поражения от «Ювентуса».

«Интер» уступил туринцам со счетом 3:4 в 3-м туре Серии А.

«Сложно анализировать этот матч. На протяжении длительного времени мы создавали «Ювентусу » серьезные трудности, дважды незаслуженно пропустив. Эти инциденты решили исход матча, потому что мы контролировали ситуацию с точки зрения настроя и желания.

Мы не позволили сопернику ни одной контратаки и не оставили игру в его руках. Мы пропустили четыре удара, с которых были забиты четыре гола: два со стандартов и два с 30 метров. Это все усложняет.

Нам нужно сохранять баланс, анализировать, что пошло не так, и немедленно двигаться дальше, ведь нас ждет Лига чемпионов. После такого матча очень легко пасть духом, но мы должны сохранять единство.

«Интеру » было трудно демонстрировать ​​игру в Турине, когда «Ювентус» плотно заперся в своей штрафной площади. Наш настрой был правильным, и его я заберу с собой», – сказал защитник «нерадзурри» в интервью Inter TV.