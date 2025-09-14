  • Спортс
  Капелло после «Ювентус» – «Интер»: «Говорят, вратарям нужно хорошо играть ногами, но Дзофф после этого матча засомневался бы. Пеп тоже понял, что голкипер должен сперва отбивать мячи»
Капелло после «Ювентус» – «Интер»: «Говорят, вратарям нужно хорошо играть ногами, но Дзофф после этого матча засомневался бы. Пеп тоже понял, что голкипер должен сперва отбивать мячи»

Фабио Капелло порассуждал о роли вратарей в матче «Ювентуса» и «Интера».

Миланцы уступили туринцам со счетом 3:4 в 3-м туре Серии А.

«Стоит задать себе вопрос: всегда говорят о вратарях, которым нужно хорошо играть ногами, уметь организовывать игру.

Однако мой друг Дино Дзофф, должно быть, испытывал сомнения, наблюдая за голкиперами «Ювентуса» и «Интера».

Гвардиола теперь это тоже хорошо понял: нужен вратарь, который сначала отбивает мяч, а потом уже разыгрывает», – сказал экс-тренер «Ювентуса», «Милана», «Ромы» и других клубов.

Бастони о 3:4 с «Ювентусом»: «Интер» пропустил 4 гола после четырех ударов – два со стандартов и два с 30 метров. Соперник заперся в штрафной»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
