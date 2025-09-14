  • Спортс
5

«Акрон» не выиграл ни одного матча в РПЛ после июльских слов Дзюбы о планах побороться за чемпионство. Артем говорил, что грандам стоит беречься

«Акрон» не выиграл ни одного матча в Мир РПЛ с июля.

Последняя победа была 26 июля – 4:0 над «Сочи». Тогда после игры Артем Дзюба заявил о планах побороться за чемпионство.

С тех пор «Акрон» не выиграл ни одного матча в лиге – 2 ничьих и 4 поражения.

Дзюба об «Акроне»: «Планируем побороться за чемпионство. Гранды, берегитесь – мы рядом»
 

