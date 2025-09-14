Дзюба про защитников «Краснодара»: «Не понимают, что русский дух не сломить. Все, что они делают, для меня не проблема»

На Артема Дзюбу уловки защитников «Краснодара» не подействовали.

В 8-м туре Мир РПЛ «Акрон» уступил «Краснодару » (1:2), Дзюба забил с пенальти.

– Ты с Костой постоянно общался.

– С ними на португальском. Они хорошие ребята, по-хорошему буйные, люблю такое.

Пытаются меня проверить, но не понимают, что русский дух не сломить. Все, что они там делают, для меня не проблема.

Мне нравится с ними играть, очень сильные защитники. И только против сильных защитников ты можешь прибавлять, на их фоне чувствовать себя молодым. Еще есть порох, – сказал 37-летний форвард «Акрона ».

