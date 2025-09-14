  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дзюба про защитников «Краснодара»: «Не понимают, что русский дух не сломить. Все, что они делают, для меня не проблема»
18

Дзюба про защитников «Краснодара»: «Не понимают, что русский дух не сломить. Все, что они делают, для меня не проблема»

На Артема Дзюбу уловки защитников «Краснодара» не подействовали.

В 8-м туре Мир РПЛ «Акрон» уступил «Краснодару» (1:2), Дзюба забил с пенальти.

– Ты с Костой постоянно общался.

– С ними на португальском. Они хорошие ребята, по-хорошему буйные, люблю такое.

Пытаются меня проверить, но не понимают, что русский дух не сломить. Все, что они там делают, для меня не проблема.

Мне нравится с ними играть, очень сильные защитники. И только против сильных защитников ты можешь прибавлять, на их фоне чувствовать себя молодым. Еще есть порох, – сказал 37-летний форвард «Акрона».

Дзюба о «Краснодаре»: «Хорошая команда, желаю им удачи и стать двукратным чемпионом»

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?5690 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoАртем Дзюба
logoМатч ТВ
logoАкрон
logoДиего Энрике Коста
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Артем Дзюба: «Роналду великий, но обхожу его в том, что я более командный игрок. Стараюсь помогать команде на всем поле»
63сегодня, 20:15
Дзюба о Кордобе: «Очень высоко его оцениваю как форварда, но он очень много жалуется, падает, симулирует. Это не нормально для такого здорового»
23сегодня, 19:42
Дзюба забил 15-й гол «Краснодару» – это рекорд чемпионатов России против одной команды
4сегодня, 19:32
Главные новости
«В Европе очень плохие настроения против России. С ней точно не готовы играть. После окончания СВО – примут обратно, но не сейчас». Петржела про отстранение РФ
1331 минуту назад
Аморим о давлении на него и Гвардиолу: «Смешно сравнивать. Он может расслабиться, даже если перестанет выигрывать. Мне же приходится доказывать свою состоятельность каждый день»
235 минут назад
Мареска о 2:2 с «Брентфордом»: «Челси» мог лучше контролировать концовку, но пропустил и потерял два очка. Понятно, что невозможно побеждать во всех играх»
544 минуты назад
Анчелотти о Мбаппе: «Его легко тренировать, он ничего не требовал, вел себя скромно. Килиан провел сезон на высочайшем уроне, а сейчас выступит еще лучше»
352 минуты назад
Врачи сборной Испании уверяют, что «Барса» не предупреждала их о дискомфорте у Ямаля. Флик говорил о недостаточной заботе об игроках
3сегодня, 21:17
Алонсо – Мансано после удаления Хейсена: «Ты наводишь меня на дурные мысли, мужик. Разве ты не видел, что Милитао был в пяти метрах? Это точно увидят в техническом комитете судей»
18сегодня, 21:08
«Челси» упустил победу над «Брентфордом» – 2:2. Кайседо забил на 85-й, но Карвалью ответил на 93-й
172сегодня, 20:53
Чемпионат Испании. «Реал» обыграл «Сосьедад» Захаряна в гостях, «Атлетико» победил «Вильярреал», «Барселона» примет «Валенсию» в воскресенье
55сегодня, 20:55
У «Челси» 7 побед и 2 ничьих в 9 последних матчах. Дальше – «Бавария» и «МЮ»
17сегодня, 20:54
Чемпионат Англии. «Челси» сыграл 2:2 с «Брентфордом», «Арсенал» разгромил «Ноттингем», «Ман Сити» и «МЮ» встретятся в воскресенье
225сегодня, 20:51
Ко всем новостям
Последние новости
Конте после 3:1 с «Фиорентиной»: «Наполи» доминировал. Мы подписали Хейлунда из «МЮ» как замену Лукаку, у него огромный потенциал. Нам повезло с Мактоминеем, решили повторить этот трюк»
215 минут назад
Симеоне о 2:0 с «Вильярреалом»: «Очень хорошая игра, я доволен. В 1-м тайме соперник мог доставить нам неприятности, но во 2-м «Атлетико» прибавил и приспособился»
15 минут назад
Булыкин о поведении Станковича: «Это не красит ни футбол, ни «Спартак», ни самого тренера. Очень некрасиво – и не в первый раз, не знаю, как руководство клуба с ним общается»
217 минут назад
Диас забил в трех первых матчах за «Баварию» в Бундеслиге. Ранее это удавалось Риццителли, Тони и Манджукичу
226 минут назад
Вооруженные молотками грабители украли драгоценности жены Реднаппа из дома экс-тренера «Тоттенхэма». Харри сказал: «Полиция сделала все, что могла, но так и не нашла их»
234 минуты назад
Энрике о переломе ключицы после падения с велосипеда: «Когда в моей жизни происходит что-то негативное, я пытаюсь увидеть положительные моменты. Готов работать в обычном режиме»
248 минут назад
Лишь Азар быстрее Жоао Педро делал 5 голевых действий за «Челси» в АПЛ – за 3 игры против 4
251 минуту назад
Мостовой о ничьей «Спартака» и «Динамо»: «Результат справедливый, многие довольны, думаю. Впереди еще игры, будем давать прогнозы – футбольные и экспертные»
356 минут назад
Висса пропустит около 6 недель из-за травмы колена. «Ньюкасл» заплатил 55 млн фунтов за форварда, он еще не играл за клуб
2сегодня, 21:17
Чемпионат Франции. «Монако» без Головина победил «Осер», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Лансом» в воскресенье
4сегодня, 21:02