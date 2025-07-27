Дзюба об «Акроне»: «Планируем побороться за чемпионство. Гранды, берегитесь – мы рядом»
Артем Дзюба заявил, что «Акрон» будет бороться за чемпионство.
В субботу тольяттинский клуб разгромил «Сочи» (4:0) во 2-м туре Мир РПЛ. На текущий момент «Акрон» занимает второе место в турнирной таблице с 4 очками.
«Планируем побороться за чемпионство. Так что, гранды, берегитесь – мы рядом», – сказал форвард «Акрона».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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