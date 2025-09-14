  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дзюба о словах про слабый состав «Акрона»: «Не жалею – после этого пошло дело. Нельзя молодых ребят сразу в пекло бросать»
1

Дзюба о словах про слабый состав «Акрона»: «Не жалею – после этого пошло дело. Нельзя молодых ребят сразу в пекло бросать»

Артем Дзюба заявил, что не жалеет о своих словах про слабый состав «Акрона».

Напомним, после поражения от ЦСКА (1:3) нападающий тольяттинцев обратился к руководству клуба: «Где усиление? Мы хотим вылететь в ФНЛ? Как играть, когда у нас выступают 17‑летние? Мы одни из слабых по составу, это 100%».

«Там вообще не было эмоций, я сказал то, что думал. Возвращаться к этой теме не хочется… Но мы тысячу раз говорили на эту тему, и я решил таким способом как‑то повлиять на ситуацию. Возможно, и не стоило. Но в тот момент я посчитал нужным сделать это и не жалею.

И действительно, после этого пошло дело. Ну нельзя было так: у нас очень много ребят молодых, и сразу в пекло их бросать – это не дело, – сказал нападающий «Акрона».

В минувшее трансферное окно тольяттинский клуб пополнили ряд новых футболистов, в том числе хорватский полузащитник Кристиян Бистрович и защитник сборной Боливии Йомар Роча. Набрав 6 очков, на данный момент команда занимает 14‑е место в турнирной таблице Мир РПЛ.

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?6593 голоса
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoАртем Дзюба
logoАкрон
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дзюба про защитников «Краснодара»: «Не понимают, что русский дух не сломить. Все, что они делают, для меня не проблема»
59вчера, 21:17
Артем Дзюба: «Роналду великий, но обхожу его в том, что я более командный игрок. Стараюсь помогать команде на всем поле»
88вчера, 20:15
Гендиректор «Акрона» о Дзюбе: «Сильная личность по человеческим качествам. Хороший наставник для молодых»
611 сентября, 07:58
Агент Дзюбы о словах про слабый состав «Акрона»: «Конфликта с руководством клуба нет. Артем – большая личность в футболе, сказал, что посчитал нужным. Он переживает за команду»
929 августа, 21:13
Главные новости
Ван дер Сар о Роналду в «МЮ»: «Никогда не видел такой жажды успеха. Он все время говорил: «Эдвин, я стану лучшим в мире». Он оказался прав»
1631 минуту назад
Манчестерское дерби уже сегодня! Ставьте на игру с бонусом 1500 рублей от БЕТСИТИ
43 минуты назадРеклама
Кобелев о красной Станковича: «Надо наказывать максимально! Он думает, что тут все сойдет ему с рук? Пусть попробует такое поведение в Сербии или Италии»
3354 минуты назад
Пеп Гвардиола: «С тех пор, как я в «Ман Сити», мы все время были лучше «МЮ». Мы брали АПЛ 6 раз за 8 лет. В итоге это и имеет значение»
41сегодня, 08:32
Атмосфера на «Шанхае» Слуцкого изнутри. Влог Владимира Иванова со стадиона
сегодня, 08:27Видео
Бастони о 3:4 с «Ювентусом»: «Интер» пропустил 4 гола после четырех ударов – два со стандартов и два с 30 метров. Соперник заперся в штрафной»
16сегодня, 08:27
Ливай про эмоциональность Станковича: «Он со страстью относится делу. Это помогает нам лучше показывать себя на тренировках и мотивирует»
16сегодня, 08:15
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Балтики», ЦСКА сыграет с «Ростовом»
1208сегодня, 08:12
Анчелотти о стиле игры: «Он зависит от игроков, не от тренера. Пеп не смог бы создать свой стиль с футболистами Клоппа, а Юрген успешно прессинговать с Хави, Бускетсом, Иньестой и Месси»
37сегодня, 08:12
Пивоваров о 2:2 со «Спартаком»: «Динамо» показало, что может играть на равных с большими клубами. Результат справедлив»
36сегодня, 07:57
Ко всем новостям
Последние новости
Артета о летних трансферах «Арсенала»: «Таков стандарт других команд в АПЛ и в Европе. Не сделав этого, мы были бы в совершенно ином положении, учитывая травмы»
3 минуты назад
Гендиректор «Динамо» выразил доверие Карпину: «Он зарекомендовал себя своей карьерой. Вопрос не эмоций, а совместной работы»
11 минут назад
Лоди расторг контракт с «Аль-Хилалем» в одностороннем порядке – его не включили в заявку в саудовской лиге. Клуб примет юридические меры
226 минут назад
Ямаль о штрафных и пенальти: «Футболка с 10-м номером всегда ассоциировалась с ответственностью. Я хочу быть готовым к таким важным моментам»
543 минуты назад
Хавбек «Динамо» Рубенс: «Мы можем бороться за чемпионство. Еще много матчей впереди, все может измениться»
645 минут назад
Чемпионат Франции. «Лилль» принимает «Тулузу», «ПСЖ» Сафонова против «Ланса»
458 минут назад
«Сосьедад» об участии Захаряна в игре с «Реалом»: «Мы очень рады за него. В клубе уверены, что он станет для нас большим игроком»
1сегодня, 08:43
Кьеллини считает, что Бремер лучше него: «Он всегда мне нравился. Ему я это тоже говорил»
3сегодня, 08:38
Чемпионат Германии. «Санкт-Паули» принимает «Аугсбург», «Боруссия» Менхенгладбах против «Вердера»
35сегодня, 08:15
«Барселона» – «Валенсия». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
5сегодня, 07:32