Дзюба о словах про слабый состав «Акрона»: «Не жалею – после этого пошло дело. Нельзя молодых ребят сразу в пекло бросать»

Артем Дзюба заявил, что не жалеет о своих словах про слабый состав «Акрона».

Напомним, после поражения от ЦСКА (1:3) нападающий тольяттинцев обратился к руководству клуба: «Где усиление? Мы хотим вылететь в ФНЛ? Как играть, когда у нас выступают 17‑летние? Мы одни из слабых по составу, это 100%».

«Там вообще не было эмоций, я сказал то, что думал. Возвращаться к этой теме не хочется… Но мы тысячу раз говорили на эту тему, и я решил таким способом как‑то повлиять на ситуацию. Возможно, и не стоило. Но в тот момент я посчитал нужным сделать это и не жалею.

И действительно, после этого пошло дело. Ну нельзя было так: у нас очень много ребят молодых, и сразу в пекло их бросать – это не дело, – сказал нападающий «Акрона ».

В минувшее трансферное окно тольяттинский клуб пополнили ряд новых футболистов, в том числе хорватский полузащитник Кристиян Бистрович и защитник сборной Боливии Йомар Роча. Набрав 6 очков, на данный момент команда занимает 14‑е место в турнирной таблице Мир РПЛ .