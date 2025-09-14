Ташуев об удалении Станковича: «Ему нужно быть более разумным человеком. Держать себя в руках»

Сергей Ташуев высказался об удалении Деяна Станковича против «Динамо» (2:2).

Тренер «Спартака » получил красную карточку за нецензурные выражения в адрес судьи в матче с «Динамо» (2:2) в Мир РПЛ .

«Станковичу нужно быть более разумным человеком. В моменте с Маркиньосом была обыкновенная борьба. Это футбол. Деян сам в прошлом большой игрок, знает, что без борьбы футбола не бывает. Нужно держать себя в руках.

Данный эпизод был у чужой штрафной площади, и прошло 30 секунд до второго гола «Динамо». Мне кажется, что судейство было хорошим, учитывая накал встречи», – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.